Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГО

    Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592563Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя ПышмаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592563

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    27.08.2021 12:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоги.pdf

    137_ОСАГО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 07:00 GMT +313.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592563Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 07:00GMT +313.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592563Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.202114.09.2021 07:0014.09.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592563Дата окончания срока рассмотрения заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 07:0015.09.2021 07:0015.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592563Подведение итогов не позднее Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 07:0015.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592563Подведение итогов не позднее Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГО

    Начальная цена

    216 823,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032916/name/614173d5460193.56077387

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Конкурентный отбор № 32211072889
    Оказание услуг страхования деятельности ВДГО/ВКГО
    Оказание услуг страхования деятельности ВДГО/ВКГО
    592255
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    168 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Марий Эл республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить