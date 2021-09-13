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Номер извещения
32110592563
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
27.08.2021 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 07:00 GMT +313.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592563Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 07:00GMT +313.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592563Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.202114.09.2021 07:0014.09.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592563Дата окончания срока рассмотрения заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 07:0015.09.2021 07:0015.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592563Подведение итогов не позднее Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГОВерхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств// Страхование автомобилей ОСАГО
Начальная цена
216 823,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
65.12
65.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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