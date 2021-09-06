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    Главная / Торги / Поставка покрытий лакокрасочных

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592844Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытий лакокрасочныхhttps://etp.gpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592844

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_1___Проект_договора_поставки.docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_2___Техническая_часть.docx

    _Приложение__1_к_Технической_части.docx

    _Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    МИ_1_заявка_Протокол_итоговый_краска.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592844Подведение итогов не позднее Поставка покрытий лакокрасочныхhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Начальная цена

    119 270,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026292/name/6136fa463cc476.39282535

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска водоэмульсионная для стен и потолков белая"

    Кол-во: 84

    "Позиция 2"

    "Краска водоэмульсионная для стен и потолков белая"

    Кол-во: 170

    "Позиция 3"

    "Краска интерьерная супербелая"

    Кол-во: 525

    "Позиция 4"

    "Эмаль ПФ-115 белая"

    Кол-во: 26

    "Позиция 5"

    "Эмаль ПФ-115 голубая"

    Кол-во: 42

    "Позиция 6"

    "Эмаль ПФ-115 черная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Эмаль ПФ-115 красная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Эмаль ПФ-115 зеленая"

    Кол-во: 28

    "Позиция 9"

    "Эмаль ПФ-115 синяя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Эмаль ПФ-115 черная"

    Кол-во: 19

    "Позиция 11"

    "Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая"

    Кол-во: 24

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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