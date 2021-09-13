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    Главная / Торги / № 00209 на право заключения договора на поставку звукоотражающего экрана на объект «Реконструкция станции Биробиджан-2 со строительством путей экипировки тепловозов»

    № 00209 на право заключения договора на поставку звукоотражающего экрана на объект «Реконструкция станции Биробиджан-2 со строительством путей экипировки тепловозов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка звукоотражающего экрана на объект "Реконструкция станции Биробиджан 2 со строительством путей экипировки тепловозов"ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    00209

    Наименование закупки

    № 00209 на право заключения договора на поставку звукоотражающего экрана на объект «Реконструкция станции Биробиджан-2 со строительством путей экипировки тепловозов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 12:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_Комиссии.doc

    Протокол_Комиссии.jpg.zip

    Изменения_от_07.09.2021_г..doc

    Извещение.docx

    Конкурсная_документация_МСП_условия.docx

    Приложение_Схемы_шумозащитного_экрана.zip

    Изменения_от_03.09.2021_г..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Строительно-монтажный трест № 16 - филиал АО РЖДстрой
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Юридический адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Почтовый адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Контактный телефон

    +7 4212 91-13-69

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AndreikoUV@rzdstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка звукоотражающего экрана на объект "Реконструкция станции Биробиджан 2 со строительством путей экипировки тепловозов"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592905Подведение итогов не позднее Поставка звукоотражающего экрана на объект "Реконструкция станции Биробиджан 2 со строительством путей экипировки тепловозов"Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка звукоотражающего экрана на объект "Реконструкция станции Биробиджан 2 со строительством путей экипировки тепловозов"

    Начальная цена

    13 921 662,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Еврейская автономная область, Ст.Биробиджан-2 ДВжд, до объекта строительства, ул. Косникова,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМТ №16
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Адрес местонахождения

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Классификатор ОКПД2

    47.52.7

    Услуги по розничной торговле строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.52.7

    Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038792/name/614accd0dfe485.78642169

    22.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038793/name/614acd05213f90.04256363

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

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