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Номер извещения
32110592905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ 00209 на право заключения договора на поставку звукоотражающего экрана на объект «Реконструкция станции Биробиджан-2 со строительством путей экипировки тепловозов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 12:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
+7 4212 91-13-69
Факс
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Адрес электронной почты
AndreikoUV@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка звукоотражающего экрана на объект "Реконструкция станции Биробиджан 2 со строительством путей экипировки тепловозов"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка звукоотражающего экрана на объект "Реконструкция станции Биробиджан 2 со строительством путей экипировки тепловозов"
Начальная цена
13 921 662,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Еврейская автономная область, Ст.Биробиджан-2 ДВжд, до объекта строительства, ул. Косникова,10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
47.52.7
47.52.7
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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