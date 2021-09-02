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    Главная / Торги / Поставка моторных масел в ассортименте.

    Поставка моторных масел в ассортименте.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторных масел в ассортиментеАсбестПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка моторных масел в ассортименте.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 12:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.doc

    Проект_договора.doc

    Извещение.doc

    Тех.задание_2021_не_гост.docx

    Итоговый_протокол.doc

    Перечень_документов_к_итоговому_протоколу.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 950 643-93-86

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender7@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галимова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Асбест

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моторных масел в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 08:3002.09.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592652Подведение итогов не позднее Поставка моторных масел в ассортиментеАсбест

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моторных масел в ассортименте

    Начальная цена

    1 144 116,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    36 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка осуществляется до автозаправочной станции Птицефабрики «Рефтинская» по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, 624285.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставка товара должна быть произведена в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.119

    Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025598/name/6135d8c0c006d9.78552003

    06.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025596/name/6135d8b9dd6706.33877438

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 36.00000

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