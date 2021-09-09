Определение подрядчика для выполнения по контрольно-исполнительной съемке объектов: «Газопровод к торговому комплексу, расположенному по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Красулинское сельское поселение, село Ильинка (кадастровый номер 42:09:0606001:4756)» (код объекта К-ТП/С-2) и «Распределительный газопровод перспективной жилой застройки 9-го микрорайона ж.р. Лесная поляна г. Кемерово» (код объекта СН 065)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110592597 Уникальный номер закупки Номер закупки МИ-26/2021/КФ Наименование закупки Определение подрядчика для выполнения по контрольно-исполнительной съемке объектов: «Газопровод к торговому комплексу, расположенному по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Красулинское сельское поселение, село Ильинка (кадастровый номер 42:09:0606001:4756)» (код объекта К-ТП/С-2) и «Распределительный газопровод перспективной жилой застройки 9-го микрорайона ж.р. Лесная поляна г. Кемерово» (код объекта СН 065) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3822 90-22-40 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты zakupki@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Душкина Маргарита Сергеевна Место рассмотрения предложений г.Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru