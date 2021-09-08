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Номер извещения
32110592899
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ 00216 на право заключения договора на поставку металлопроката на объекты СМТ-16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
+7 4212 91-13-75
Факс
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Адрес электронной почты
AndreikoUV@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката на объекты СМТ-16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592899Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката на объекты СМТ-16Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592899Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката на объекты СМТ-16Хабаровск
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592899Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката на объекты СМТ-16Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката на объекты СМТ-16
Начальная цена
6 777 801,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Путятинская 135Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
24.10
24.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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