Лот 1

МИ №21VP2130 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства ООО «Стиль», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, вл. 63, стр. 1 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)