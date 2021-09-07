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    Главная / Торги / Поставка насосного оборудования ЭЦВ

    Поставка насосного оборудования ЭЦВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592556Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного оборудования ЭЦВВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592556

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосного оборудования ЭЦВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 12:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    136_ЭЦВ.rar

    Протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосного оборудования ЭЦВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 07:00 GMT +307.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592556Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного оборудования ЭЦВВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 07:0007.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592556Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного оборудования ЭЦВВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592556Подведение итогов не позднее Поставка насосного оборудования ЭЦВВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосного оборудования ЭЦВ

    Начальная цена

    393 353,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028552/name/6139a6d8efd790.48215886

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 2.00000

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