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Номер извещения
АП003119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оптимизация, ремонт систем теплоснабжения на объектах АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в рамках долгосрочного (рамочного) договора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-09-17
Адрес электронной почты
Antoschenko.SA@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антощенко Сергей Анатольевич
Место рассмотрения заявок
Омск
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Оптимизация, ремонт систем теплоснабжения на объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 07:00 GMT +314.09.2021 07:0014.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003119Дата и время окончания срока приема заявок Оптимизация, ремонт систем теплоснабжения на объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ"Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оптимизация, ремонт систем теплоснабжения на объектах АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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