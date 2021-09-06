"Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование не предусмотрено. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара (Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)). Срок поставки Товара: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Основного договора. Товар поставляется в объеме 8 единиц (из них 2 с расходомерами в комплекте).