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    Главная / Торги / Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144625Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144625

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___118_от_09.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 08:00 GMT +306.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144625Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 08:0006.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144625Дата и время вскрытия заявок Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144625Подведение итогов не позднее Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    3 491 460,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется любым доступным способом силами и за счет Поставщика до адреса грузополучателя: РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусмотрено. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара (Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)). Срок поставки Товара: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Основного договора. Товар поставляется в объеме 8 единиц (из них 2 с расходомерами в комплекте).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.160

    Инструменты и приборы геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029552/name/613ad0984db2e8.45410552

    10.09.2021

    Извещение о проведении запроса котировок

    27.08.2021

    Проект договора

    27.08.2021

    Техническое задание

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплексных цифровых скважинных приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 8

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    474 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
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