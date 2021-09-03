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    Главная / Торги / Ремонт промышленных кирпичных дымовых труб ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Ремонт промышленных кирпичных дымовых труб ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144624Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144624

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт промышленных кирпичных дымовых труб ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор_на_ремонт_4_х_дым_труб_ПО_КПЦ.doc

    ТЗ_на_р_т__Дымовых_труб_согласно_ЭПБ_на_2021г__приложение__1_к_договору_.docx

    Экспертиза.7z

    ВОР.7z

    ДВ.7z

    Локальная_смета_на_ремонт__4_х_дымовых_труб_ПО_КПЦ_в_2021г.xlsx

    Документация_к_ТП__ГП144624.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52 доб. 89191192116

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144624Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144624Подведение итогов не позднее Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144624Подведение итогов не позднее Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.110

    Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069"

    Кол-во: 1

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