www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144624
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт промышленных кирпичных дымовых труб ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-27-52 доб. 89191192116
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
olenich@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленич Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144624Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144624Подведение итогов не позднее Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт 4-х промышленных кирпичных дымовых труб инв.№ 772980, инв.№7566, инв.№772801, инв.№773069
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
43.99.90.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.