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    Главная / Торги / МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд ПАО «МОЭК» (2334)

    МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд ПАО «МОЭК» (2334)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:3007.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592414Дата и время окончания срока приема заявок МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд ПАО «МОЭК» (2334)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    22P10196_Корректировка.zip

    22P10196_Перенос_ДВ.zip

    ZD_22P10196_от_01.09.21.zip

    22P10196_1_4_МОЭК_МИ_30.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 316

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vgordeev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592414Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2021 23:5926.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592414Подведение итогов не позднее МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592414Подведение итогов не позднее МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    2 563 273,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    20.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047188/name/6156dcb3946d26.58097725

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №22P10196 - Поставка химических реагентов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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