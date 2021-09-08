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    Главная / Торги / оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы "Охотуправление" министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

    оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы "Охотуправление" министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592472Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по внедрению информационной системы "Охотуправление" министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской областиНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по созданию и внедрению информационной системы "Охотуправление" министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 11:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1._ТЗ_Охотуправление_.pdf

    ЗАЯВКА_НА_УДАЛЕННЫЙ_ДОСТУП.docx

    Приложение__1_ДОГОВОР_ОХОТУПРАВЛЕНИЕ.doc

    Документация.docx

    Расчет_НМЦд.xlsx

    протокол_оценки_и_подв.итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Контактный телефон

    +7 831 262-20-32

    Факс

    +7 831 280-84-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@cit-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по внедрению информационной системы "Охотуправление" министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 23:0010.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592472Подведение итогов не позднее оказание услуг по внедрению информационной системы "Охотуправление" министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской областиНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по внедрению информационной системы "Охотуправление" министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

    Начальная цена

    4 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тз

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тхРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ЦИТ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Классификатор ОКПД2

    62.01.11.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030394/name/613b4c5b88e451.65223159

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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