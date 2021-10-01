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    Главная / Торги / Поставка устьевого оборудования

    Поставка устьевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2021 09:0001.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устьевого оборудованияСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592539

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка устьевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.08.2021 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_4_НМЦД.xlsx

    Раздел_5_Проект_договора_поставки.doc

    АД_Устьевое_оборудование.docx

    Информация_о_внесенных_изменениях_в_Документацию.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pradid@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прадид Юрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка устьевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2021 09:00 GMT +301.10.2021 09:0001.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устьевого оборудованияСимферополь

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.10.2021 14:0006.10.2021 14:0006.10.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592539Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка устьевого оборудованияСимферополь

    Дата и время проведения

    11.10.2021 09:0011.10.2021 09:0011.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110592539Дата и время проведения Поставка устьевого оборудованияСимферополь

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2021 14:0011.10.2021 14:0011.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592539Подведение итогов не позднее Поставка устьевого оборудованияСимферополь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.10.202111.10.2021 14:0011.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592539Подведение итогов не позднее Поставка устьевого оборудованияСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устьевого оборудования

    Начальная цена

    31 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    636 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    636 000,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.160

    Оборудование фонтанное и газлифтное

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка устьевого оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Поставка устьевого оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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