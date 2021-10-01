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Номер извещения
32110592539
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка устьевого оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
27.08.2021 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
pradid@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прадид Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Симферополь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка устьевого оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2021 09:00 GMT +301.10.2021 09:0001.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устьевого оборудованияСимферополь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.10.2021 14:0006.10.2021 14:0006.10.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592539Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка устьевого оборудованияСимферополь
Дата и время проведения
11.10.2021 09:0011.10.2021 09:0011.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110592539Дата и время проведения Поставка устьевого оборудованияСимферополь
Подведение итогов не позднее
11.10.2021 14:0011.10.2021 14:0011.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592539Подведение итогов не позднее Поставка устьевого оборудованияСимферополь
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устьевого оборудования
Начальная цена
31 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
636 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
28.99.39.160
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
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