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    Главная / Торги / Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7

    Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592334Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7КурганПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОДРЯДА_ФарафоноваGK0000158.docx

    Документация_перераб__не_СМП_рабGK0000158.docx

    Прил___1_Закольцовка_на_ул__Фарафонова____ЛСРGK0000158.xls

    ПРОЕКТGK0000158.rar

    Техническое_заданиеGK0000158.docx

    Итоговый_протокол_32110592334.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУРГАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КУРГАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А

    Почтовый адрес

    640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А

    Контактный телефон

    +7 912 831-51-00

    Факс

    +7 3522 45-83-56

    Адрес электронной почты

    Semiahina_LV@kurgangazcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Курган

    Закупки и тендеры Курганская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 09:30 GMT +308.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592334Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7Курган

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 09:3508.09.2021 09:3508.09.2021 09:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592334Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7Курган

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 10:0013.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592334Подведение итогов не позднее Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7Курган

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592334Подведение итогов не позднее Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7Курган

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по закольцовке сетей газораспределения высокого давления II категории по адресу: Курганская область, г. Курган, Заозерный, ул. Фарафонова, 18 - ГГРП-7

    Начальная цена

    9 654 347,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КУРГАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КУРГАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031143/name/613f19283f8cd3.99729446

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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