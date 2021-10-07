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Номер извещения
ГП144622
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14406
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
evgeniy.goravskiy@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горавский Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2021 15:00 GMT +307.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2021 15:0007.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144622Дата и время вскрытия заявок Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)Москва
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 15:0028.01.2022 15:0028.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144622Подведение итогов не позднее Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
28.22.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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