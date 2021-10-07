Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)

    Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уточнения.docx

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    Перечень_рекомендованных_производителей.xlsx

    03_Коммерческая_часть__ТКП_.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14406

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    evgeniy.goravskiy@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горавский Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2021 15:00 GMT +307.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2021 15:0007.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144622Дата и время вскрытия заявок Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 15:0028.01.2022 15:0028.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144622Подведение итогов не позднее Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 15:0028.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144622Подведение итогов не позднее Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мостовых кранов электрических и таля ручного (535)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28.22.1

    Оборудование подъемно-транспортное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/п 10 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/п 20 т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 3,2 т"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123863
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы связи, кабельные подходы)
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы...
    562233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    679 826
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202005
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (Тайрику-Игирма Групп)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211047438
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    588395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 035 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32111010049
    Поставка трубной продукции
    Поставка трубной продукции
    582903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    29 216 751
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32111005674
    Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий
    Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий
    582558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    999 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211037122
    Оказание услуг по ремонту электрических машин взрывозащищенного и общепромышленного исполнения
    Оказание услуг по ремонту электрических машин взрывозащищенного и общепромышленного исполнения
    586574
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 289 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Маркетинговые исследования № 32211060507
    Поставка товаров: Баллоны
    Поставка товаров: Баллоны
    590560
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    72 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить