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    Главная / Торги / Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144721

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    450/МКК-21

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    27.08.2021 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол__459_2_2021_МКК_от_09.09.2021.pdf

    4.Форма_4.xls

    03_Проект_договора.docx

    1.Документация___450_МКК.doc

    02_ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144721Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144721Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Начальная цена

    283 028,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029874/name/613b07785f3e77.20765192

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования и расходных материалов для системы видеонаблюдения для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб""

    Кол-во: 1.00

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