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Номер извещения
ГП144621
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Электрические комплектующие
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68673
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
spk@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Светлана Павловна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электрические комплектующие
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 14:00 GMT +308.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144621Дата и время окончания срока приема заявок Электрические комплектующиеБелорецкий
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144621Подведение итогов не позднее Электрические комплектующиеБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрические комплектующие
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 8
Кол-во: 150
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 24
Кол-во: 21
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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Кол-во: 6
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 1
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