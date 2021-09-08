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    Главная / Торги / Запрос предложений. Электрические комплектующие

    Запрос предложений. Электрические комплектующие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144621Дата и время окончания срока приема заявок Электрические комплектующиеБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144621

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Электрические комплектующие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание__К.Р._В_С___6_в_ЦВП___16__.doc

    Техническое_задание_электрические_комплектующие__2_полугодие_2021_.doc

    Техническое_задание_на_электрокомплектующие.docx

    Техническое_задание_на_электронные_комплектующие_2___полугодие_2021.doc

    Договор_поставка_ТМЦ_.doc

    Чистая_спецификация.xls

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений__ИДН526352_ГП144607__Эл._комплектующие.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68673

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    spk@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрические комплектующие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 14:00 GMT +308.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144621Дата и время окончания срока приема заявок Электрические комплектующиеБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144621Подведение итогов не позднее Электрические комплектующиеБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144621Подведение итогов не позднее Электрические комплектующиеБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрические комплектующие

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель ЩО 2-09У3 распредел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пускатель магнитный ПМА 3100 380В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Пускатель магнитный ПМ 12-100 -150, 380В."

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 2100, 380В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Пускатель магнитный ПМ 12-160 150, 380В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Пускатель магнитный ПМ 12-250 150,380В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Электрощетки МГСО 12,5×32×40"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 4100 380"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Указатель напряжения УН-500"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Ящик силовой (рубильник) ЯПБВ-2 250А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Тормоз крановый ТКГ 200 в сборе с ТЭ-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический АП 50БЗМТ 25А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический АП 50БЗМТ 40А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический АП 50БЗМТ 63А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Выключатель ВА 5735 250А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Пост кнопочный ПКТ-60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Пост кнопочный ПКТ-40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Контактор КТ6022Б,160А,перем, 380В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Электрощетки МГСО 10х25х32"

    Кол-во: 150

    "Позиция 20"

    "Автоматический выключатель ВА47-100,100А,400В, 3p"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Контактор КТ-6023Б, 160А,перем, 380В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Контроллер ККТ-62К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Контроллер ККТ-61К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Выключатель концевой КУ701"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Энкодер ERN 1331 061-1024 G3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Энкодер 1ХР8001-1/1024"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Выключатель магниточувствительный SME 8M DS-24V-K-0.3-M8D"

    Кол-во: 9

    "Позиция 28"

    "Конденсатор EPCOS B43456-S9508-M11 (5000 mF, 400 V)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 29"

    "Модуль тиристорный SKKT 172/16 E"

    Кол-во: 21

    "Позиция 30"

    "Модуль тиристорный SKKT 273/16E"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Модуль силовой SKKH 72/16E"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Модуль SKM300GBD12T4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Тиристоры Т 243-500-12"

    Кол-во: 9

    "Позиция 34"

    "Преобразователь частоты ATV 320U40N4C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Преобразователь частоты ATV 930U40N4 U-380-400v"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Преобразователь частоты FC-301 P5K5T4E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Устройство плавного пуска МCD MCD50068BT5G1X20CV2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Устройство плавного пуска ATS 22 C 14 Q 75 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Устройство плавного пуска МCD 5-0141B-T5-G2X-00-CV2175G5534"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Датчик оптический QS30RQ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Датчик оптический QS30EQ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Выключатель автоматический АП 50БЗМТ 16А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Выключатель автоматический АП 50БЗМТ 25А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Выключатель автоматический АП 50БЗМТ 50А"

    Кол-во: 9

    "Позиция 45"

    "Выключатель автоматический АП 50БЗМТ 63А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Выключатель автоматический ВА 57-35 125 А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Выключатель автоматический ВА 57-35 200 А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Выключатель автоматический ВА 57-35 250 А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Выключатель автоматический ВА 57-39 250 А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Выключатель ВА 5739 400А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Выключатель автоматический ВА 5739 630А с эл. пр."

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Контактор КТ 5033Б 220В"

    Кол-во: 12

    "Позиция 53"

    "Выключатель концевой ВПК 2112"

    Кол-во: 250

    "Позиция 54"

    "Пускатель магнитный ПМ 12-250 150 220 В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Пускатель магнитный ПМ 12-100 150 220 В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Кнопка КЕ 011 исп.2 (1НО+1Н3) крс."

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Кнопка КЕ 011 исп.2 (1НО+1Н3) черн."

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Кнопка управления LAY5 BS542(Гриб)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Реле промежуточное РЭК77/3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Реле промежуточное РЭК 77/4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Разъем розеточный модульный РРМ 77/4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Тормоз крановый ТКГ 300 в сборе с ТЭ-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Пускатель магнитный ПМЛ -1100 220В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Предохранитель 10х38 20А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Реле времени ВЛ 6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Выключатель конечный крановый мостовой - КУ - 701 -У -1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Указатель напряжения УН-500И"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Переключатель ПЕ 081"

    Кол-во: 60

    "Позиция 69"

    "Пост кнопочный ПКТ60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Устройство плавного пуска МCD6-0194 B-T5-S2X-00-CV2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "Преобразователь частотный ATV930D30N4"

    Кол-во: 1

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    Дата аукциона:
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    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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