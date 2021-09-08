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    Главная / Торги / Определение поставщика для поставки отводов, тройников равносторонних, тройников редукционных, соединений неразъёмных полиэтилен-сталь, муфт редукционных, переходов, муфт электросварных, патрубков-накладок

    Определение поставщика для поставки отводов, тройников равносторонних, тройников редукционных, соединений неразъёмных полиэтилен-сталь, муфт редукционных, переходов, муфт электросварных, патрубков-накладок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отводов, тройников равносторонних, тройников редукционных, соединений неразъёмных полиэтилен-сталь, муфт редукционных, переходов, муфт электросварных, патрубков-накладокг.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ-91/2021

    Наименование закупки

    Определение поставщика для поставки отводов, тройников равносторонних, тройников редукционных, соединений неразъёмных полиэтилен-сталь, муфт редукционных, переходов, муфт электросварных, патрубков-накладок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_документация_фитинги_ПЭ_Томск.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отводов, тройников равносторонних, тройников редукционных, соединений неразъёмных полиэтилен-сталь, муфт редукционных, переходов, муфт электросварных, патрубков-накладок

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592439Подведение итогов не позднее Поставка отводов, тройников равносторонних, тройников редукционных, соединений неразъёмных полиэтилен-сталь, муфт редукционных, переходов, муфт электросварных, патрубков-накладокг.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отводов, тройников равносторонних, тройников редукционных, соединений неразъёмных полиэтилен-сталь, муфт редукционных, переходов, муфт электросварных, патрубков-накладок

    Начальная цена

    893 746,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29.130

    Фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034570/name/61432142973d03.43634755

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод спигот 90° ПЭ100 SDR11 D63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Отвод спигот 90° ПЭ100 SDR11 D110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Отвод спигот 90° ПЭ100 SDR11 D160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Отвод спигот 60° ПЭ100 SDR11 D110"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Отвод спигот 60° ПЭ100 SDR11 D160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Отвод спигот 30° ПЭ100 SDR11 D63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Отвод спигот 30° ПЭ100 SDR11 D110"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Отвод спигот 30° ПЭ100 SDR11 D160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Отвод спигот 22° ПЭ100 SDR11 D63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Отвод спигот 22° ПЭ100 SDR11 D110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Отвод спигот 22° ПЭ100 SDR11 D160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D110"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Тройник редукционный спигот D160х63 ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Тройник редукционный спигот D110х63 ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 22

    "Позиция 18"

    "Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D160х159 ПЭ100 SDR11"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Муфта редукционная электросварная ПЭ100 SDR11 D160х110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Переход спигот ПЭ100 SDR11 D110х63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Муфта электросварная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D160"

    Кол-во: 29

    "Позиция 23"

    "Муфта электросварная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D110"

    Кол-во: 41

    "Позиция 24"

    "Муфта электросварная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63"

    Кол-во: 81

    "Позиция 25"

    "Патрубок - накладка ПЭ100 SDR11 D250-560*63"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Патрубок - накладка ПЭ100 SDR11 D225х63"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Патрубок – накладка ПЭ100 SDR11 D160х63"

    Кол-во: 1

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