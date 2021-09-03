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Номер извещения
ГП144620
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
27.08.2021 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452755, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 28/1 Б,
Почтовый адрес
452755, РЕСП БАШКОРТОСТАН,РАЙОН ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 28/1 Б
Контактный телефон
+7 965 610-48-08
Факс
+7 34782 2-79-11
Адрес электронной почты
tender@cenpist.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вафин Ильгиз Раисович
Место рассмотрения предложений
Туймазы
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Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144620Дата и время окончания срока приема заявок Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2021 15:0007.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП144620Дата окончания срока рассмотрения заявок Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы
Дата и время проведения
08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП144620Дата и время проведения Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144620Подведение итогов не позднее Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)
Начальная цена
19 272 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.70 лет Октября, 28/1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
452755, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 28/1 Б,
452755, РЕСП БАШКОРТОСТАН,РАЙОН ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 28/1 Б
29.10
Документация лота
Кол-во: 5
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