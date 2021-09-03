Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)

    Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144620Дата и время окончания срока приема заявок Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)ТуймазыПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144620

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.08.2021 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НОВОЙ ПОЖАРНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры ЦЕНПИСТ

    Юридический адрес

    452755, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 28/1 Б,

    Почтовый адрес

    452755, РЕСП БАШКОРТОСТАН,РАЙОН ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 28/1 Б

    Контактный телефон

    +7 965 610-48-08

    Факс

    +7 34782 2-79-11

    Адрес электронной почты

    tender@cenpist.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Ильгиз Раисович

    Место рассмотрения предложений

    Туймазы

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144620Дата и время окончания срока приема заявок Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.09.2021 15:0007.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП144620Дата окончания срока рассмотрения заявок Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы

    Дата и время проведения

    08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП144620Дата и время проведения Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144620Подведение итогов не позднее Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144620Подведение итогов не позднее Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)Туймазы

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)

    Начальная цена

    19 272 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.70 лет Октября, 28/1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 100% в течение 5 рабочих дней с момента поставки товара и подписания акта приёма-передачи Срок поставки: 30.09.2021г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦЕНПИСТ
    Все закупки и тендеры ЦЕНПИСТ

    Адрес местонахождения

    452755, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 28/1 Б,

    452755, РЕСП БАШКОРТОСТАН,РАЙОН ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 28/1 Б

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое_задание.docx

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шасси КамАЗ 43118-23027-50 (6х6)"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО БМК
    Попозиционная № ГП225569
    Дизельный тягач
    Дизельный тягач
    591633
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211043908
    МИ №1104/МИ - Поставка легкового автомобиля для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1104/МИ - Поставка легкового автомобиля для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    587801
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 056 333
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Попозиционная № ГП225093
    Транспортные средства и спецтехника, бывшие в эксплуатации
    Транспортные средства и спецтехника, бывшие в эксплуатации
    590368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 558 000
    Лоты:
    13
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213989
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобильная установка насосная для кислотной обработки скважин (шасси Урал) (Н 110 ВМ)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589858
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 063 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:12
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213988
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобиль UAZ PATRIOT (У 809 РА56)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    331 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:10
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213986
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобиль УАЗ-390945 (Х 565 АР)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589914
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    299 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:08
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213985
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобиль УАЗ-390945 (Х 914 АМ)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589919
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    299 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:07
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213984
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобильный прицеп-цистерна 8603 (АМ 7939)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    153 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:05
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить