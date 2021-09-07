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Номер извещения
32110592281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресному перечню: Красноярский край, г. Красноярск (Свердловский район)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 11:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25
Почтовый адрес
662520 Красноярский край, п.г.т. Березовка, а/я 13
Контактный телефон
+7 965 896-20-28
Факс
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Адрес электронной почты
torg@rosttech.online
Ф.И.О. контактного лица
Шепелёв Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25
Закупки и тендеры
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Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресному перечню: Красноярский край, г. Красноярск (Свердловский район)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.202113.09.2021 12:3013.09.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592281Подведение итогов не позднее Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресному перечню: Красноярский край, г. Красноярск (Свердловский район)662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресному перечню: Красноярский край, г. Красноярск (Свердловский район)
Начальная цена
569 200,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25
662520 Красноярский край, п.г.т. Березовка, а/я 13
32.99
25.9
Документация лота
Кол-во: 24.00000
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