Право заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Подрядчик обязуется завершить все работы по договору, не позднее 01.12.2021 г, в соответствии с проектом договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №138-1/207-2021). Расчёт по Договору производится в безналичном порядке платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика либо, по согласованию сторон, в иных видах и формах, предусмотренных действующим законодательством РФ в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.