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Номер извещения
32110592273
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
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Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.202107.09.2021 23:5907.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592273Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 23:5914.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592273Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»
Начальная цена
959 313,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer», объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 138-1/207-2021).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории подрядчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 959313.33000
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