Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Право заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»

    Право заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592273Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592273

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.09.202107.09.2021 23:5907.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592273Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 23:5914.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592273Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592273Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer»

    Начальная цена

    959 313,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования производства «Bitzer», объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 138-1/207-2021).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории подрядчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подрядчик обязуется завершить все работы по договору, не позднее 01.12.2021 г, в соответствии с проектом договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №138-1/207-2021). Расчёт по Договору производится в безналичном порядке платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика либо, по согласованию сторон, в иных видах и формах, предусмотренных действующим законодательством РФ в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 959313.33000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080696
    КО №1156/КО - Поставка труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана для капитального ремонта участка магистральных тепловых сетей в ТК-18 для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1156/КО - Поставка труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из...
    593540
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    638 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Конкурентный отбор № 32110294258
    Техническое обслуживание автономных моноблочных установок обработки воздуха крышного размещения
    Техническое обслуживание автономных моноблочных установок обработки воздуха крышного...
    486555
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.05.2021 14:59(GMT+03:00)
    600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ингушетия республика
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП006286
    Выполнение работ по проектированию и монтажу системы внутреннего водяного отопления и системы вентиляции здания Вахтового жилого комплекса на 72 человека
    Выполнение работ по проектированию и монтажу системы внутреннего водяного отопления и системы...
    356762
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.06.2020 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить