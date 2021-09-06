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    Главная / Торги / Право заключения договора на выполнение работ по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха № 003

    Право заключения договора на выполнение работ по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха № 003

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592279Дата и время окончания срока приема заявок Работы по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха №003 по адресу: пр. Обуховской обороны, д.120. лит. АОСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на выполнение работ по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха № 003

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 11:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.doc

    Протокол__1059_от_07.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха №003 по адресу: пр. Обуховской обороны, д.120. лит. АО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592279Подведение итогов не позднее Работы по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха №003 по адресу: пр. Обуховской обороны, д.120. лит. АОСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха №003 по адресу: пр. Обуховской обороны, д.120. лит. АО

    Начальная цена

    1 411 295,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха № 003, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 2 к Извещению № 216-1/199-2021)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Обуховский завод», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №3 к Извещению №216-1/199-2021). Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Работ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании предоставившего Подрядчиком оригинала счета, в размере стоимости фактически выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028972/name/6139e1c911fa68.19171648

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт металлоизделий"

    Кол-во: 1411295.60000

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