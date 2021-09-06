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Номер извещения
32110592279
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха № 003
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 11:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
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Работы по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха №003 по адресу: пр. Обуховской обороны, д.120. лит. АО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592279Подведение итогов не позднее Работы по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха №003 по адресу: пр. Обуховской обороны, д.120. лит. АОСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха №003 по адресу: пр. Обуховской обороны, д.120. лит. АО
Начальная цена
1 411 295,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по протяжке болтовых соединений в осях 3-8/Д-Г, 3-8/Е-Д в здании цеха № 003, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 2 к Извещению № 216-1/199-2021)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Обуховский завод», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
33.11.11
33.11
Документация лота
Кол-во: 1411295.60000
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