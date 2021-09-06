Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №3 к Извещению №216-1/199-2021). Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Работ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании предоставившего Подрядчиком оригинала счета, в размере стоимости фактически выполненных работ.