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    Главная / Торги / Капитальный ремонт системы вентиляции в лаборатории Большекамского водозабора, цех №23

    Капитальный ремонт системы вентиляции в лаборатории Большекамского водозабора, цех №23

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 07:0006.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592181Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт системы вентиляции в лабораторий БКВ цех №23г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    221

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт системы вентиляции в лаборатории Большекамского водозабора, цех №23

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 11:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    221.3.pdf

    221.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт системы вентиляции в лабораторий БКВ цех №23

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592181Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт системы вентиляции в лабораторий БКВ цех №23г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт системы вентиляции в лабораторий БКВ цех №23

    Начальная цена

    208 156,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    33.13.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031962/name/61404337df4332.68110336

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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