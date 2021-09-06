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Номер извещения
32110592207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд ПАО "МОЭК" (22P10075)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.08.2021 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Почтовый адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Контактный телефон
+7 495 587-77-88
Факс
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Адрес электронной почты
Lazareva_Yu_V@moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для нужд ПАО "МОЭК"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.202126.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592207Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания для нужд ПАО "МОЭК"Москва
Подведение итогов не позднее
26.11.2021 17:0026.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592207Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ПАО "МОЭК"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ПАО "МОЭК"
Начальная цена
1 772 730,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
56.29.2
46.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6074.00000
Кол-во: 96.00000
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