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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК" (№ 22P10211)

    Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК" (№ 22P10211)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22P10211

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК" (№ 22P10211)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22P10211.zip

    22P10211_vipis_итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Buraya_E_E@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурая Елена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.202126.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592209Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2021 17:0026.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592209Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592209Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники и элементов питания для нужд ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    2 160 189,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    46.49

    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050626/name/615d57a56b1f80.39979799

    06.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами"

    Кол-во: 6591.00000

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