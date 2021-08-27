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    Главная / Торги / Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабочей документации для реконструкции опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Долгопрудный» (Павельцевская нефтебаза)

    Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабочей документации для реконструкции опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Долгопрудный» (Павельцевская нефтебаза)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 19:0027.08.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003115Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации Защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабочСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003115

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0071307-333-2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабочей документации для реконструкции опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Долгопрудный» (Павельцевская нефтебаза)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Контактный телефон

    +7 812 679-56-00 доб. 06126384

    Адрес электронной почты

    Shchelkunova.PI@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щелкунова Полина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации Защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабоч

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.10.202111.10.2021 19:0011.10.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003115Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации Защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабочСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации Защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабоч

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

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