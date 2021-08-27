Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабочей документации для реконструкции опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Долгопрудный» (Павельцевская нефтебаза)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП003115 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0071307-333-2021 Наименование закупки Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабочей документации для реконструкции опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Долгопрудный» (Павельцевская нефтебаза) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

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