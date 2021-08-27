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Номер извещения
АП003115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабочей документации для реконструкции опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Долгопрудный» (Павельцевская нефтебаза)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
Контактный телефон
+7 812 679-56-00 доб. 06126384
Адрес электронной почты
Shchelkunova.PI@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щелкунова Полина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации Защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабоч
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации Защитного сооружения гражданской обороны в составе проектной и рабоч
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34
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