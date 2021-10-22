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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества: Здание. Местонахождение имущества: г. Москва, ул. Садовническая д. 15, корп. АБ. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Мосэнерго».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП144618
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Продажа здания расположенного в центре Москвы на территории искусственного острова (между Москвой-рекой и Водоотводным каналом), вблизи мест притяжения туристов, таких как Кремль, Красная площадь, парк «Зарядье».
Начальная цена
1443000000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
144300000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 11:07 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2021 18:00
Дата и время проведения
27.10.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
144300000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Новикова Светлана Алексеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
NovikovaSA@mosenergo.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 957-19-57 доб. 427279774394032
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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