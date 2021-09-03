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Номер извещения
ГП144609
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1658/27.08.21/КО/Э Поставка лабораторных мешалок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
27.08.2021 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключёва Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка лабораторных мешалок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 15:30 GMT +303.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144609Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторных мешалокСалават
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 06:3006.09.2021 06:3006.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144609Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторных мешалокСалават
Подведение итогов не позднее
20.10.2021 12:0020.10.2021 12:0020.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144609Подведение итогов не позднее Поставка лабораторных мешалокСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторных мешалок
Начальная цена
331 059,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
27
Документация лота
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