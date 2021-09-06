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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты ангара для нужд ООО «А-Техникс»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты ангара для нужд ООО «А-Техникс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592134Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты ангара для нужд ООО «А-Техникс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592134

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты ангара для нужд ООО «А-Техникс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 10:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_764_2021_Противопожарная_защита__ангар_.docx

    32110592134__1.pdf

    32110592134__2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1149

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PGPronin@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронин П. Г.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты ангара для нужд ООО «А-Техникс»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592134Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты ангара для нужд ООО «А-Техникс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты ангара для нужд ООО «А-Техникс»

    Начальная цена

    4 748 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028976/name/6139e36756b167.43991554

    09.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028977/name/6139e38e9e9ca1.88160959

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность систем обеспечения безопасности"

    Кол-во: 1.00000

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