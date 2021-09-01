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    Главная / Торги / Строп из капронового каната СК-21а

    Строп из капронового каната СК-21а

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144608Дата и время окончания срока приема заявок Строп из капронового каната СК-21аМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144608

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строп из капронового каната СК-21а

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    27.08.2021 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 544-33-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YKaterenchuk@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катеренчук Юлия Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строп из капронового каната СК-21а

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144608Дата и время окончания срока приема заявок Строп из капронового каната СК-21аМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 11:0001.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144608Дата и время вскрытия заявок Строп из капронового каната СК-21аМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144608Подведение итогов не позднее Строп из капронового каната СК-21аМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строп из капронового каната СК-21а

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11

    Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое_задание.docx

    27.08.2021

    Типовой_договор1.docx

    27.08.2021

    Форма_Коммерческого_предложения.docx

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп из капронового каната СК-21а"

    Кол-во: 20

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    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    815 600
    Лоты:
    2
    Регион:
    Самарская область
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