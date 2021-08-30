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Номер извещения
ГП144603
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация ремонтопригодных колесных пар, образованных в результате ремонта вагонов на участках текущего отцепочного ремонта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 921 419-80-81
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
zakharnev.av@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Захарнёв Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ремонтопригодные колесные пары, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 16:00 GMT +330.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144603Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ремонтопригодные колесные пары, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонтаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 12:0030.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144603Подведение итогов не позднее По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ремонтопригодные колесные пары, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонтаСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144603Подведение итогов не позднее По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ремонтопригодные колесные пары, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонтаСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ремонтопригодные колесные пары, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 3
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