www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110592016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
Почтовый адрес
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
Контактный телефон
+7 8142 53-08-58
Факс
{}
Адрес электронной почты
transgaz@ktg.sampo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ.
Начальная цена
691 225,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
Адрес местонахождения
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.