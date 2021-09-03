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    Главная / Торги / Закупка метанола

    Закупка метанола

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003114Дата и время окончания срока приема заявок Закупка метанолаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003114

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка метанола

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    Форма_ТКП.xlsx

    АП003114_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка метанола

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 17:00 GMT +303.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003114Дата и время окончания срока приема заявок Закупка метанолаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003114Подведение итогов не позднее Закупка метанолаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003114Подведение итогов не позднее Закупка метанолаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка метанола

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Купавна (230506), Московская Ж/ДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней с момента получения товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    20.14.22.111

    Спирт метиловый (метанол)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033976/name/6142dcf83c0123.16691910

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метанол технической марки А"

    Кол-во: 420

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    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2021 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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