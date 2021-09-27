Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

Осмотр Объекта производится без взимания платы и обеспечивается Продавцом в период заявочной кампании с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 по местному времени. Контактное лицо - Галина Николаевна Колупаева (тел. 8-914-420-40-44)