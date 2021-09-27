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Наименование процедуры
На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А
Номер извещения
ГП144604
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Предмет договора
На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А
Начальная цена
3779521.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
188976.05
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 05:00
Дата и время проведения
29.09.2021 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Технической частью
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Реализация непрофильного имущества, не задействованного в уставных целях Общества
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
198876.05
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочко Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Контактное лицо продавца/инициатора
Бочко Екатерина Александровна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
utvvo.oz@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4212 56-78-50
Адрес местонахождения продавца/инициатора
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр Объекта производится без взимания платы и обеспечивается Продавцом в период заявочной кампании с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 по местному времени. Контактное лицо - Галина Николаевна Колупаева (тел. 8-914-420-40-44)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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