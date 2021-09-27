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    Главная / Торги / На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А

    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144604Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61АХабаровскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А

    Номер извещения

    ГП144604

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Предмет договора

    На право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Матвеевка, ш. Матвеевское, д. 61А

    Начальная цена

    3779521.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    188976.05

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 05:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение___2.1_к_Аукционной_документации_Отчет_об_оценке_недвижимого_имущества.pdf

    Приложение___2.2_к_Аукционной_документации_Выписка_из_ЕГРН.pdf

    Приложение___2.3_к_Аукционной_документации_Кадастровый_паспорт.pdf

    Приложение___2.3_к_Аукционной_документации_Технический_паспорт.pdf

    Документация_по_продаже_непрофильного_имущества.docx

    Извещение___05_2021_ОАЭФ_РНИ.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Технической частью

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Реализация непрофильного имущества, не задействованного в уставных целях Общества

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    198876.05

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочко Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Бочко Екатерина Александровна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    utvvo.oz@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 4212 56-78-50

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Осмотр Объекта производится без взимания платы и обеспечивается Продавцом в период заявочной кампании с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 по местному времени. Контактное лицо - Галина Николаевна Колупаева (тел. 8-914-420-40-44)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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