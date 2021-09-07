Оказание услуг по вывозу отходов 4-5 класса опасности

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оказание услуг осуществляется в течение срока действия договора на основании заявок заказчика, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №242/191-2021). Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 10 дней со дня получения расчетных документов.