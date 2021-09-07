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Номер извещения
32110592003
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу отходов 4-5 класса опасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
812 доб.363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны,120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу отходов 4-5 класса опасности
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110592003Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по вывозу отходов 4-5 класса опасностиСанкт-Петербург, пр.Обуховской обороны,120
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 23:5921.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592003Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу отходов 4-5 класса опасностиСанкт-Петербург, пр.Обуховской обороны,120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу отходов 4-5 класса опасности
Начальная цена
1 236 825,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание услуг по вывозу отходов 4-5 класса опасности, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 242/191-2021).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Обуховский завод», Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120, лит. ЕЯРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
38.12.12
38.12
Документация лота
Кол-во: 1237.27400
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