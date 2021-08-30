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    Главная / Торги / Реализация черного лома, образованного в результате ремонта вагонов на участках текущего отцепочного ремонта

    Реализация черного лома, образованного в результате ремонта вагонов на участках текущего отцепочного ремонта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144598Дата и время окончания срока приема заявок Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца на участках ТОР, Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация черного лома, образованного в результате ремонта вагонов на участках текущего отцепочного ремонта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_сентябрь_2021_год_ЛОМ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 921 419-80-81

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    zakharnev.av@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарнёв Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца на участках ТОР, Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 16:00 GMT +330.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144598Дата и время окончания срока приема заявок Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца на участках ТОР, Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 12:0030.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144598Подведение итогов не позднее Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца на участках ТОР, Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144598Подведение итогов не позднее Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца на участках ТОР, Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов, образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца на участках ТОР, Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Октябрьская ЖД"

    Кол-во: 5.642

    "Позиция 2"

    "Горьковская ЖД"

    Кол-во: 4.935

    "Позиция 3"

    "Приволжская ЖД"

    Кол-во: 8.227

    "Позиция 4"

    "Дальневосточная ЖД, ЖД Якутии"

    Кол-во: 6.087

    "Позиция 5"

    "Свердловская ЖД, Ямальская ЖД"

    Кол-во: 9.51

    "Позиция 6"

    "Восточно-Сибирская ЖД"

    Кол-во: 8.641

    "Позиция 7"

    "Северная ЖД"

    Кол-во: 5.033

    "Позиция 8"

    "Куйбышевская ЖД"

    Кол-во: 9.191

    "Позиция 9"

    "Московская ЖД"

    Кол-во: 4.016

    "Позиция 10"

    "Юго-Восточная ЖД"

    Кол-во: 1.411

    "Позиция 11"

    "Северо-Кавказская ЖД, Крымская ЖД"

    Кол-во: 5.307

    "Позиция 12"

    "Забайкальская ЖД"

    Кол-во: 8.398

    "Позиция 13"

    "Южно-Уральская ЖД"

    Кол-во: 1.725

    "Позиция 14"

    "Западно-Сибирская ЖД"

    Кол-во: 3.094

    "Позиция 15"

    "Красноярская ЖД"

    Кол-во: 6.407

    "Позиция 16"

    "Калининградская ЖД"

    Кол-во: 0.135

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