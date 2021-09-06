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Номер извещения
ГП144623
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 495 966-14-56 доб. 1036
Факс
--
Адрес электронной почты
zakaz@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафрановский Александр Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144623Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144623Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)Москва
Подведение итогов не позднее
07.09.2021 23:5907.09.2021 23:5907.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144623Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)
Начальная цена
4 830 444,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 221,00 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес отгрузки Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
24.10.33.000
Документация лота
Кол-во: 10221
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