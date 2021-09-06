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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)

    Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144623Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144623

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Проект_спецификации.docx

    Закупочная_документация_с_изменениями_от_30.08.2021__Листы_.docx

    Закупочная_документация_по_заявке_на_закупку_от_25.08.2021___154_з_029__Листы_.docx

    Итоговый_протокол_от_07.09.2021___ГП144623__Листы__для_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Контактный телефон

    +7 495 966-14-56 доб. 1036

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakaz@gpbra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафрановский Александр Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144623Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144623Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 23:5907.09.2021 23:5907.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144623Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 23:5907.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144623Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/19903-74/7350-77)

    Начальная цена

    4 830 444,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 221,00 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес отгрузки Поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс предусмотрен. Безналичный расчёт. Авансовый платеж осуществляется в размере 50% от стоимости всего товара в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания договора. Окончательный платеж в размере оставшихся 50% осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней после уведомления о готовности товара к отгрузке. Поставка осуществляется в течение 90 (Девяноста) календарных дней (с правом досрочной поставки) с даты перечисления авансового платежа. Покупатель осуществляет самовывоз со склада Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    24.10.33.000

    Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026949/name/61375c7499c750.23419209

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Листы"

    Кол-во: 10221

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    Московская область
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