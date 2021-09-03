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    Главная / Торги / Заглушки ПДРК (согласна чертежей во вложении)

    Заглушки ПДРК (согласна чертежей во вложении)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:5503.09.2021 14:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144602Дата и время окончания срока приема заявок Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144602

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заглушки ПДРК (согласна чертежей во вложении)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_Заглушка_ПДРК.xlsx

    ПДРК.711312.019_в8__2633618_v1_.JPG

    ПДРК.758424.002_Заглушка_в7__2633622_v1_.JPG

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 937 366-37-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sarycheva.NV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарычева Наталья Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 14:55 GMT +303.09.2021 14:5503.09.2021 14:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144602Дата и время окончания срока приема заявок Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 12:0023.09.2021 12:0023.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144602Подведение итогов не позднее Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Октябрьский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 12:0023.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144602Подведение итогов не позднее Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца Срок фиксации 90 календарных дней

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "ОЗНА-Измерительные системы", РФ, РБ, г. ОктябрьскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - отсрочка 90 календарных дней Доставка за счет Поставщика и включена в цену
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПДРК.711312.019-05 Заглушка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "ПДРК.758424.002 Заглушка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "ПДРК.758424.002-01 Заглушка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "ПДРК.758424.002-02 Заглушка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "ПДРК.758424.002-03 Заглушка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "ПДРК.758424.002-04 Заглушка"

    Кол-во: 300

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