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Номер извещения
ГП144602
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заглушки ПДРК (согласна чертежей во вложении)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 937 366-37-33
Факс
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Адрес электронной почты
Sarycheva.NV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарычева Наталья Валентиновна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 14:55 GMT +303.09.2021 14:5503.09.2021 14:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144602Дата и время окончания срока приема заявок Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 12:0023.09.2021 12:0023.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144602Подведение итогов не позднее Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Октябрьский
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.09.202123.09.2021 12:0023.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144602Подведение итогов не позднее Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Заглушки ПДРК - потребность на 3 месяца Срок фиксации 90 календарных дней
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "ОЗНА-Измерительные системы", РФ, РБ, г. ОктябрьскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
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