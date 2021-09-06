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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110591972
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107228, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, 12
Почтовый адрес
107228, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, 12
Контактный телефон
+7 495 730-08-80 доб. 128
Факс
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Адрес электронной почты
demyanovama@rzd-am.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демьянова Мария Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 00:00 GMT +306.09.2021 00:0006.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591972Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591972Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»
Начальная цена
881 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «РЖД Управление активами»
Все закупки и тендеры АО «РЖД Управление активами»
Адрес местонахождения
107228, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, 12
47.41.20
47.41
Документация лота
Кол-во: 75.00000
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