на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110591972 Уникальный номер закупки Номер закупки 4/ЗКТЭ-АО «РЖД Управление активами»/2021 Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество «РЖД Управление активами»

Все закупки и тендеры АО «РЖД Управление активами» Юридический адрес 107228, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, 12 Почтовый адрес 107228, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, 12 Контактный телефон +7 495 730-08-80 доб. 128 Факс {} Адрес электронной почты demyanovama@rzd-am.ru Ф.И.О. контактного лица Демьянова Мария Анатольевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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