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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами».

    на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 00:0006.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591972Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591972

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    4/ЗКТЭ-АО «РЖД Управление активами»/2021

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__комиссии.pdf

    Извещение.docx

    Приложение_к_извещению_части_1_и_2.docx

    Приложение_к_извещению_часть_3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «РЖД Управление активами»
    Все закупки и тендеры АО «РЖД Управление активами»

    Юридический адрес

    107228, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, 12

    Почтовый адрес

    107228, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, 12

    Контактный телефон

    +7 495 730-08-80 доб. 128

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    demyanovama@rzd-am.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демьянова Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 00:00 GMT +306.09.2021 00:0006.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591972Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591972Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 23:5913.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591972Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению права доступа к цифровому сервису Microsoft Office 365 для нужд АО «РЖД Управление активами»

    Начальная цена

    881 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «РЖД Управление активами»
    Все закупки и тендеры АО «РЖД Управление активами»

    Адрес местонахождения

    107228, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, 12

    Классификатор ОКПД2

    47.41.20

    Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41

    Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031485/name/613f4a72af27f4.67908311

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах"

    Кол-во: 75.00000

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