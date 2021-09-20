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    Главная / Торги / поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.

    поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144656Дата и время окончания срока приема заявок поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144656

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_стоимостиУстановки_налива.XLSX

    Задание_на_поставку_Установка_налива.xlsx

    Перечень_тех._требований__426898655_v1_.XLSX

    Перечень_ШМР_ПНР__426898658_v1_.XLS

    9096_УПН_6_ТХ.ОЛ__426898654_v1_.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-89

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Sergey.Kabluchkov@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каблучков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 15:00 GMT +320.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144656Дата и время окончания срока приема заявок поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 15:0020.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144656Дата и время вскрытия заявок поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2021 15:0025.09.2021 15:0025.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144656Подведение итогов не позднее поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.Тюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.09.202125.09.2021 15:0025.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144656Подведение итогов не позднее поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Площадка налива в автоцистерны на Харбейское М.Р.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    42.99

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Задание_на_поставку_Установка_налива.xlsx

    14.09.2021

    Расчет_стоимостиУстановки_налива.XLSX

    14.09.2021

    Перечень_тех._требований__426898655_v1_.XLSX

    14.09.2021

    Перечень_ШМР_ПНР__426898658_v1_.XLS

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Площадка налива в автоцистерны автоматическая система налива нефти в автоцистерны"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пусконаладочные и шефмонтажны работы (ПНР, ШМР)"

    Кол-во: 1

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