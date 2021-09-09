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Номер извещения
АП003113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению функционирования помещений административно-бытовых комплексов блочно-модульных зданий для проектного офиса ГИДП (далее ПО ГИДП) Филиала ООО «Газпромнефть-СМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-21 доб. 76308
Адрес электронной почты
tenderSM_KK@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боровикова Мария Васильевна
Место рассмотрения заявок
Омск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по обеспечению функционирования помещений административно-бытовых комплексов блочно-модульных зданий для проектного о
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003113Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению функционирования помещений административно-бытовых комплексов блочно-модульных зданий для проектного оОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению функционирования помещений административно-бытовых комплексов блочно-модульных зданий для проектного о
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