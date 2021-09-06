Выполнение работ по строительству ЛЭП-0,4кВ (кабельная линия) от РУ-0,4кВ РП-709 до точки присоединения устройств заявителя. Восстановление асфальтобетонного покрытия после строительства ЛЭП-0,4кВ (кабельная линия) от 2 с.ш. РУ-0,4кВ РП-709 до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя» на объекте: «Изменение категории надежности электроснабжения поликлиники /Литер: А; Этажность: 2; инвентарный номер: 336941 / по адресу: г.Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 146»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110592010 Уникальный номер закупки Номер закупки 296 (296-2708-21) Наименование закупки Выполнение работ по строительству ЛЭП-0,4кВ (кабельная линия) от РУ-0,4кВ РП-709 до точки присоединения устройств заявителя. Восстановление асфальтобетонного покрытия после строительства ЛЭП-0,4кВ (кабельная линия) от 2 с.ш. РУ-0,4кВ РП-709 до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя» на объекте: «Изменение категории надежности электроснабжения поликлиники /Литер: А; Этажность: 2; инвентарный номер: 336941 / по адресу: г.Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 146» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКЭЛЕКТРО

Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО Юридический адрес 644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8 Почтовый адрес 644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8 Контактный телефон +7 3812 54-10-24 Факс {} Адрес электронной почты zakupka@omskelectro.ru Ф.И.О. контактного лица Петрова Мария Сергеевна Место рассмотрения предложений Омск, ул. Л. Чайкиной, 8 Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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