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    Главная / Торги / Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года

    Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:3010.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144593Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 годаСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144593

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лот

    4._Закупочная_документация_открытый_запрос_цен.docx

    1_Договор_заявка_сч_т.doc

    Итоговый_на_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    efimov.oa@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 11:30 GMT +310.09.2021 11:3010.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144593Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 годаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 11:3010.09.2021 11:3010.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144593Дата и время вскрытия заявок Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 годаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144593Подведение итогов не позднее Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 годаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    16.09.2021

    Лот

    16.09.2021

    Документация о закупке

    16.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052620/name/615fe005ce77f5.14518356

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор Samsung S24D300"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Планшет Apple iPad Pro (2021) 12,9" Wi-Fi + Cellular 512 ГБ, серый космос, MHR83RU-A, 8ГБ, 512ГБ *"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9" 1Tb Wi-Fi + Cellular MHRC3RU/A, 16ГБ, 1ТБ, 4G серебристый *"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стилус Apple Pencil (2-го поколения) MU8F2ZM/A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Чехол -клавиатура MXNL2RS/A Apple Smart Keyboard Folio for 12.9-inch iPad Pro (4th generation) - Russian"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Чехол -клавиатура Apple Magic Keyboard для iPad 11 Pro 12.9, MXQU2RS/A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Системный блок в составе:Корпус Mini Tower Inwin EMR003BG INWIN MiniTowermATX, Процессор CPU Intel Core i5-9400 CoffeeLake Socket 1151, 2.90Ггц, 9МБ, (BOX), Мат. плата ASUS PRIME H310M-D RTL {S1151, H310,2DDR4, PCI-E Dsub+HDMI GbLAN SATA ATX }Память Kingston DDR4 DIMM 8GBKVR24N17S8/8 PC4-19200, 2400MHz, CL17, SSD накопитель SAMSUNG 860 EVOMZ-76E500BW 500ГБ, 2.5", SATA III"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Картридж HP C8543X"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Тонер Canon C-EXV 59"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Тонер С-EXV 29 Black"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Тонер С-EXV 29 Cyan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Тонер С-EXV 29 Yellow"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тонер С-EXV 29 Magenta"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Лента для полноцветной печати YMCKO фирмы Evolis арт. R5F008EAA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Клавиатура Logitech Keyboard K280E USB"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "батарея для ИБП CSB GP 1272 выводы FastenTab 250 (F2) - CSB Батарея GPL1272 (12V 7Ah F2) (с увеличенным сроком службы 10лет))"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Накопитель Samsung SSD 860 EVO MZ-76E500BW 500ГБ*"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Kingston DDR4 8Gb KVR24N17S8/8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Мышь Logitech B100 Black USB"

    Кол-во: 9

    "Позиция 20"

    "Блок питания FSP ATX 450W"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Коннектор P4P4, 100 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Аккумулятор CSB HR 1221W (F2) - CSB Батарея (12V 5Ah F2) (с увеличенным сроком службы 10лет))"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Шестерня ru5-0957-000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Картридж HP 203X  (CF540X)   Черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Картридж HP 203A (CF541A)  Голубой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Картридж HP 203A (CF542A) Желтый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Картридж HP 203A (CF543A)  Пурпурный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Картридж CP1525N (CE322A)  Пурпурный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Картридж HP W1470X экономичный Черный (Black)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Проводная гарнитура Accutone WM610RJU черный (разъем: RJ-9)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Cabeus Лента (липучка) в рулоне, ширина 9 мм, длина 5 м, черная. Арт: ROL-5x9-BK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "USB-концентратор GiNZZU GR-315UB, разъемов: 7, черный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Колонки 2.0 SVEN SPS-580*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Комплект (клавиатура+мышь) LOGITECH MK295 Silent Wireless Combo, USB, беспроводной, черный [920-009807]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Коннектор RJ45 Rexant 05-1023 (100 шт. в упаковке) https://www.dns-shop.ru/product/6fd38c26ced33332/konnektor-rj45-rexant-05-1023/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Модуль оперативной памяти Kingston DDR3, 4 ГБ, 1600 МГц, PC12800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Монитор Samsung S24D300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ИБП АРС Black-UPS ES 550 VA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Системный блок в составе:Корпус Mini Tower Inwin EMR003BG INWIN MiniTowermATX, Процессор CPU Intel Core i5-9400 CoffeeLake Socket 1151, 2.90Ггц, 9МБ, (BOX), Мат. плата ASUS PRIME H310M-D RTL {S1151, H310,2DDR4, PCI-E Dsub+HDMI GbLAN SATA ATX }Память Kingston DDR4 DIMM 8GBKVR24N17S8/8 PC4-19200, 2400MHz, CL17, SSD накопитель SAMSUNG 860 EVOMZ-76E500BW 500ГБ, 2.5", SATA III"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Мышь Logitech B100 Black USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Клавиатура Logitech Keyboard K280E USB"

    Кол-во: 1

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