Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144593 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Трансойл

Все закупки и тендеры Трансойл Юридический адрес 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А Почтовый адрес 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А Контактный телефон +7 812 332-22-00 Факс +7 812 332-22-86 Адрес электронной почты efimov.oa@transoil.com Ф.И.О. контактного лица Ефимов Олег Анатольевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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