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Номер извещения
ГП144593
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
efimov.oa@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 11:30 GMT +310.09.2021 11:3010.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144593Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 годаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 11:3010.09.2021 11:3010.09.2021 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144593Дата и время вскрытия заявок Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 годаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» на 3 квартал 2021 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
26.20.1
Документация лота
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Кол-во: 7
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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