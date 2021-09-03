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    Главная / Торги / Поставка котлов газовых Bosch

    Поставка котлов газовых Bosch

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591869Дата и время окончания срока приема заявок Поставка котлов газовых BoschБарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591869

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка котлов газовых Bosch

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

    Юридический адрес

    656043, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

    Контактный телефон

    +7 3852 28-20-73

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tatuleneva@altaigazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Правдин Роман Валериевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка котлов газовых Bosch

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591869Подведение итогов не позднее Поставка котлов газовых BoschБарнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка котлов газовых Bosch

    Начальная цена

    3 901 516,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

    Адрес местонахождения

    656043, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 24,

    656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

    Классификатор ОКПД2

    25.21

    Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство радиаторов и котлов центрального отопления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиаторов и котлов центрального отопления"

    Кол-во: 100.00000

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