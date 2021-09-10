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Номер извещения
32110592306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.08.2021 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-31-32
Факс
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Адрес электронной почты
Y.Panova@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панова Яна Александровна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных (серверная) в здании АО «Газпром газораспределение Краснодар», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592306Подведение итогов не позднее Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных (серверная) в здании АО «Газпром газораспределение Краснодар», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Строителей, 23Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных (серверная) в здании АО «Газпром газораспределение Краснодар», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Начальная цена
19 200 898,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
62.03.12
62.03
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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