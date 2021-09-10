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    Главная / Торги / Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных

    Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:5910.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592306Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных (серверная) в здании АО «Газпром газораспределение Краснодар», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Строителей, 23КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592306

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    213_18_2021_Работы_по_переустройству_помещения__пуско_наладочные_работы__Серверн.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-31-32

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Y.Panova@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панова Яна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных (серверная) в здании АО «Газпром газораспределение Краснодар», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592306Подведение итогов не позднее Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных (серверная) в здании АО «Газпром газораспределение Краснодар», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Строителей, 23Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по переустройству помещения, пуско-наладочных работ по устройству систем Центра обработки данных (серверная) в здании АО «Газпром газораспределение Краснодар», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Начальная цена

    19 200 898,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12

    Услуги по управлению компьютерными системами

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03

    Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033147/name/6141a161bf56d9.17438179

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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