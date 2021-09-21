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Номер извещения
АП003112
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной осуществить разработку, изготовление и доставку новогодних подарков для детей сотрудников Дочерних Обществ Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть» (ООО «Газпромнефть-Центр», АО «Газпромнефть-Северо-Запад», АО «Газпромнефть-Урал», АО «Газпромнефть-Новосибирск», ООО «Газпромнефть – Терминал», АО «Газпромнефть – Мобильная карта», ООО «Газпромнефть – Региональные продажи»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52
Адрес электронной почты
TENDER_DRP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусейнова Елена Чингизовна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Центр»
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 12:00 GMT +321.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003112Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Центр»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Центр»
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 12:00 GMT +321.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003112Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Северо-Запад»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Новосибирск»
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 12:00 GMT +321.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003112Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Новосибирск»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Новосибирск»
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Урал»
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 12:00 GMT +321.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003112Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Урал»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Урал»
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 12:00 GMT +321.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003112Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Терминал»
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 12:00 GMT +321.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003112Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Терминал»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников ООО «Газпромнефть-Терминал»
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Мобильная карта»
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 12:00 GMT +321.09.2021 12:0021.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003112Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Мобильная карта»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка, изготовление и доставка новогодних подарков для детей сотрудников АО «Газпромнефть-Мобильная карта»
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