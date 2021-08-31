Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Штрипс оцинкованный 0,7*137 Требования к материалу: Предназначен для холодного профилирования, без посевации, нормальной или глубокой вытяжки, с узором кристализации или без него, с цинковым покрытием не ниже 2 класса по ГОСТ 14918 или аналог" Кол-во: 160

"Позиция 2" "Штрипс оцинкованный 1,0*137 Требования к материалу: Предназначен для холодного профилирования, без посевации, нормальной или глубокой вытяжки, с узором кристализации или без него, с цинковым покрытием не ниже 2 класса по ГОСТ 14918 или аналог" Кол-во: 80

"Позиция 3" "Штрипс оцинкованный 0,8*137 Требования к материалу: Предназначен для холодного профилирования, без посевации, нормальной или глубокой вытяжки, с узором кристализации или без него, с цинковым покрытием не ниже 2 классапо ГОСТ 14918 или аналог" Кол-во: 90