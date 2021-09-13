www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, рп Усть-Абакан, ул Чапаева, д 1
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, рп Усть-Абакан, ул Чапаева, д 1
Номер извещения
ГП144585
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 115 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-075; здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 55,2 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-076; земельный участок общей площадью 896 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 19:10:010718:11 (далее – Земельный участок), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 12.07.2012 сделана запись регистрации № 19-19/010-19/001/087/2015-479/1.
Начальная цена
2126910.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 10:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 18:00
Дата и время проведения
16.09.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 115 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:101, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-075; здание (Нежилое здание, Здание РК РОСТО), назначение: нежилое, общей площадью 55,2 кв. м, кадастровый номер: 19:10:010101:102, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.12.2010 сделана запись регистрации 19-19-01/089/2010-076; земельный участок общей площадью 896 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 19:10:010718:11 (далее – Земельный участок), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 12.07.2012 сделана запись регистрации № 19-19/010-19/001/087/2015-479/1.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширшов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ширшов Владимир Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.