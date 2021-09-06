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    Главная / Торги / Оказание услуг по физической охране объектов

    Оказание услуг по физической охране объектов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591762Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по физической охране объектовКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по физической охране объектов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 10:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    031_ГСжижГаз.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

    Юридический адрес

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,

    Почтовый адрес

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А

    Контактный телефон

    +7 965 592-64-06 доб. 78432617812

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.halilova@gsgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халилова Айгуль Рашитовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по физической охране объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591762Подведение итогов не позднее Оказание услуг по физической охране объектовКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по физической охране объектов

    Начальная цена

    9 191 501,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

    Адрес местонахождения

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10.000

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Физическая охрана объектов"

    Кол-во: 1.00000

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