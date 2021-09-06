Открытый квалификационный отбор №КО21-12-39 (ФС), проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке комплексных систем безопасности на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде